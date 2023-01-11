Эксперты по энергетике оценили причины дисконта на нефть марки Urals Эксперт по энергетике Демидов: цены на нефть Urals упали из-за введенного Западом потолка цен

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Удвоенный дисконт цен на нефть марки Urals напрямую связан с установленным западными странами потолком цен, считает независимый эксперт рынка ресурсов Владимир Демидов. Как рассказал эксперт журналу «Компания», улучшения ситуации в ближайшее время ожидать не стоит. По его прогнозам, максимум, что может произойти, это уменьшение дисконта по отношению к рыночной цене.

Максимум можно ожидать, что дисконт будет слегка падать, уменьшаться по отношению к рыночной цене, как это было в прошлом году. В начале 2022-го дисконт российской нефти был на уровне $30–35 за баррель, а потом сократился. В 2023-м ситуация может повториться. Но здесь могут влиять негативные факторы, такие как рецессия, — считает Демидов.

Директор Фонда энергетического развития и эксперт по энергетике Сергей Пикин, в свою очередь, отметил, что на ситуацию с удвоенным дисконтом повлиял отказ стран Запада покупать российскую нефть. Из-за этого, по словам эксперта, продажи упали в два раза. В такой ситуации у России не осталось вариантов, кому продавать нефть, кроме Индии и Китая.

Поэтому тут проблема не только ценовая, но и с точки зрения физических объемов. Ситуация с дисконтом может и не ухудшаться, но после того как мы не сможем продавать нефтепродукты в Европейский союз, девать их будет некуда, — прогнозирует Пикин.

В новогодние праздники цены на нефть марки Urals оказались в полтора раза ниже установленного странами «Большой семерки» потолка цен. В декабре на российскую нефть также стало действовать эмбарго ЕС на ее поставки по морю. Сейчас российские производители реализовывают продажу топлива с Индией и Китаем.

На фоне этого Минэнерго РФ планирует принять меры по ограничению дисконта на продажи нефти из России. Ведомство будет заниматься мониторингом цен на нефтепродукты, а результаты будут направлены для решения проблемы.