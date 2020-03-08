https://static.news.ru/photo/a219aed8-61f1-11ea-823f-fa163e074e61_660.jpg Фото: International Energy Agency (IEA)/facebook.com

Международное энергетическое агентство понизило прогноз спроса на нефть в мире по итогам 2020 года из-за распространения коронавируса.

COVID-19 распространился за пределы Китая. Наш базовый прогноз по спросу на нефть в 2020 году был снижен на 1,1 млн баррелей в сутки. Впервые с 2009 года ожидается падение спроса в годовом выражении — на 90 тыс. баррелей в сутки, — приводит РИА Новости данные из мартовского доклада агентства.

Возвращение спроса к близким к нормальным показателям ожидается при базовом сценарии во втором полугодии 2020 года.

В случае реализации пессимистичного сценария, предполагающего гораздо более медленное восстановление азиатских и европейских стран от коронавируса, спрос на нефть может упасть на 730 тыс. баррелей в сутки.

Что касается нынешних показателей, то спрос на нефть в первом квартале 2020 года снизился на 2,5 млн баррелей в сутки по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

Ранее NEWS.ru писал, что стоимость фьючерсов на эталонную нефтяную смесь марки Brent c поставкой в мае упала к 7:31 утра 9 марта мск до $31,34 за баррель на бирже ICE в Лондоне. Апрельские фьючерсы светлой техасской нефти WTI упали в цене на 48,9% — до $27,72 за баррель.

Обвал цен происходит на информации о неудавшихся переговорах стран ОПЕК+, прошедших в Вене, на которых сторонам не удалось прийти к согласию относительно сокращения добычи сырья на фоне падения спроса в связи с распространением коронавируса нового типа.

Акции российских предприятий 9 марта 2020 года рухнули на Лондонской бирже на 9-26% из-за резкого падения цены на нефть и снижения стоимости ценных бумаг зарубежных эмитентов.