Эксперты описали два сценария, по которым РФ ответит на конфискацию активов Reuters: у России есть два ответа на конфискацию замороженных активов

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Москва в ответ на конфискацию российских замороженных активов может ответить странам Запада двумя способами: изъять финансовые активы и ценные бумаги иностранных инвесторов или заблокировать внебиржевые активы. Эти сценарии агентству Reuters описали шестеро экономистов, юристов и экспертов, которые отслеживали состояние активов, замороженных обеими сторонами с начала военной операции на Украине.

Первый сценарий, который эксперты называют наиболее вероятным, предполагает, что Москва конфискует финансовые активы и ценные бумаги иностранных инвесторов, которые в настоящее время хранятся на специальных счетах типа «С». Доступ к ним заблокирован с начала конфликта на Украине.

В частности, высокую вероятность такого сценария подтвердил управляющий инвестиционным портфелем компании Aigenis Владимир Язев. Он также предположил, что правительство России может рассмотреть меры по блокировке внебиржевых активов.

Кроме того, российский юрист, знакомый со счетами типа «С» и пожелавший остаться анонимным, заявил, что если нерезиденты откажутся принять участие в схеме обмена активами, единственным оставшимся вариантом будет конфискация или обращение взыскания.

Минфина Бельгии ранее заявил, что указ президента РФ Владимира Путина об обмене заблокированными активами российских и иностранных инвесторов не имеет юридической силы в Евросоюзе. Это первая европейская страна, которая прокомментировала подписанный в ноябре 2023 года документ.

В марте Минфин России назначил «Инвестиционную палату» организатором торгов заблокированными активами российских и иностранных инвесторов. Ведомство также определило условия проведения обмена и установило, что все операции должны быть завершены до 1 сентября 2024 года.