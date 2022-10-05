Эксперты оценили затраты ЕС из-за энергокризиса в €1,6 трлн В «Яков и партнеры» оценили затраты ЕС из-за энергокризиса в €1,6 трлн

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Затраты стран Европы на смягчение последствий энергокризиса в 2023 году могут составить до €1,6 трлн. Без выделения этих дополнительных средств из бюджета ЕС грозит падение ВВП на уровне от 6,5% до 11,5%, следует из исследования консалтинговой компании «Яков и партнеры» (бывшие партнеры российского офиса консалтинговой компании McKinsey), сообщает ТАСС.

Агентство отмечает, что без смягчения последствий кризиса странам ЕС кроме масштабного падения ВВП грозит и затяжная депрессия. Именно поэтому в Европе уже начали активные регуляторные и финансовые интервенции, объявив о программах на сумму свыше €320 млрд для смягчения последствий роста цен на газ, говорится в документе.

Ожидается, что в 2023 году правительства европейских стран также продолжат политику ручного управления экономикой или будут вынуждены столкнуться с падением ВВП от 6,5% до 11,5% за счет увеличения энергетического импорта, сокращения производства и экспорта, а также вторичных эффектов на связанные отрасли, — отметили эксперты компании «Яков и партнеры».

Они считают, что кризис может вызвать рост числа банкротств и эффект домино в финансовом секторе экономики. При этом упадет потребительский спрос и бизнесом будут свернуты инвестиционные программы, что в целом приведет к депрессии.

Эксперты предполагают, что компаниям из наиболее энергоемких отраслей Евросоюза из-за нехватки газа и роста стоимости энергоносителей придется сократить производство на 10–60% по сравнению с 2021 годом.

Ранее стало известно, что Евросоюз согласовал новый пакет санкций против России, в который входит и потолок цен на нефть, сообщает Politico со ссылкой на евродипломатов. По этому поводу глава нефтесервисной компании Canary Дэн Эберхарт прежде заявил, что введение предельной цены на российскую нефть странами Запада может стать для них «завершающим смертельным ударом».