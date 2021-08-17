Эксперты оценили влияние ESG-повестки на российскую экономику

Включение ESG-повестки в меморандум ВЭБа может стать импульсом для развития рынка ответственного, в том числе «зеленого» финансирования в России, а сам ВЭБ может стать локомотивом в развитии инструментов для этого рынка. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на опрос экспертов.

По словам зампредседателя правления Россельхозбанка Анны Кузнецовой, включение ESG-повестки в меморандум ВЭБ.РФ подтолкнёт развитие «зелёного» финансирования в России. При этом ВЭБ.РФ может стать одним из ответственных инвесторов в стране и хорошим примером для остальных. Это будет способствовать развитию класса ответственных инвесторов в РФ, улучшению процентных ставок по ESG-инструментам и активному развитию «зеленых» и социальных облигаций и кредитов.

Эксперты полагают, что учёт ESG-факторов при принятии стратегических решений и при финансовом анализе позволит повысить прозрачность и конкурентоспособность российской экономики. Финансовые институты уже готовят инфраструктуру для внедрения ESG-факторов в свои финансовые модели. Так, в «Сбере» отмечают интерес клиентов и инвесторов к «зелёным» облигациям, а также к торговле углеродными единицами квот на европейском рынке. По словам экспертов, популярность подобных инструментов будет только расти.

Ранее госкорпорация ВЭБ.РФ получила право осуществлять организацию подготовки и сопровождения размещения ценных бумаг, а также оказывать услуги организатора выпуска ценных бумаг. При этом в приоритетном порядке будут рассматриваться проекты, учитывающие факторы ESG (экологии, социального развития и корпоративного управления).

Первый зампред Центробанка Сергей Швецов заявил, что финансирование «зелёного перехода» и регулирование финансового сектора с учётом ESG-рисков является одной из главных задач ЦБ. По его словам, доля компаний, которые отказываются от инвестиций в «не ESG-проекты», растёт, а в дальнейшем инвесторы, которые вкладываются в «зелёные» инструменты, не будут даже рассматривать альтернативы, что требует активного развития ESG-инструментов.