Эксперты оценили возможность поставок водорода по «Северному потоку — 2»

Эксперты оценили возможность использования газопровода «Северный поток — 2» для транспортировки водорода, сообщает РБК.

Заместитель главы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач заявил , что коммерческих или регуляторных условий для этого сейчас нет. Он также усомнился в технической возможности реализации такого проекта.

Аналитик, старший директор отдела корпораций рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко отметил, что поставлять чистый водород по текущей системе газопроводов технически проблематично, поскольку имеющиеся атомы небольшого размера могут вызывать коррозию металла. Он также затруднился оценить потенциальные выгоды «Газпрома» от такого проекта.

А декан факультета международного энергетического бизнеса РГУ нефти и газа им. Губкина Елена Телегина считает, что Россия может занять очень хорошую позицию на рынке водорода.

И да, действительно, «Северный поток — 2», действующая система, которая есть, может быть достаточно легко трансформирована в транспорт водорода, — пояснила Телегина.

Ранее исполнительный директор компании — оператора проекта Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг сообщил, что компания изучает такую возможность. Он также рассказал, что в настоящий момент трубопровод «Северный поток — 2» построен на 98%.