Эксперты оценили стоимость жилья на черноморских курортах

https://static.news.ru/photo/70e2e45a-b0bb-11eb-88d4-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

За год рост цен на жилую недвижимость на черноморских курортах составил в среднем 20%. Самое дорогое жильё оказалось в Ялте, Севастополе и Сочи. По мнению риелторов, причиной повышения стоимости квадратного метра стали переход на удалённую работу и переезд людей на юг, а также покупка квартир в инвестиционных целях, пишет «Газета.Ru».

Так, на главном российском курорте — Сочи — жильё в новостройках подорожало на 25% — до 165 тысяч рублей. В Геленджике за год стоимость «квадрата» в новостройках выросла на 22% и теперь составляет 123 тысячи рублей. В Анапе цена на новое жильё увеличилась на 21% и почти достигла 100 тысяч рублей. В Новороссийске и Туапсе цены установились в пределах 60–80 тысяч за квадратный метр.

Похожая ситуация наблюдается и в Крыму. По данным экспертов, за год цены там поднялись на 20,8%. Причём средняя стоимость курортной недвижимости на полуострове — 106 тысяч рублей за квадратный метр, то есть даже выше, чем в Сочи. Сейчас в Ялте практически не осталось новостроек, а квадратный метр стал самым дорогим в стране после Москвы — 177 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что средняя стоимость частного дома в России с начала 2020 года выросла на 4%. В среднем частный дом в стране стоит 4,7 млн рублей. При этом самые низкие цены на частные дома отмечены в Курганской (1,5 млн рублей), Кемеровской (2 млн) областях, республиках Мордовия (2,3 млн) и Чувашия (2,4 млн). Топ-5 замыкает Еврейская автономная область (2,5 млн).