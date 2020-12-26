Эксперты оценили сроки окончания строительства «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/1a1edd04-47bb-11eb-ae56-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Эксперты рассказали о примерных сроках окончания строительства газопровода «Северный поток — 2». Несмотря на давление американских санкций, проект может быть завершён к середине следующего года.

История с достройкой газопровода будет развиваться следующим образом: «Фортуна» достроит участок газопровода в немецкой акватории в декабре 2020 года. Далее к строительству присоединится «Академик Черский». Он будет прокладывать трубы в датской акватории, — рассказал «Известиям» эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Он добавил, что в акватории Дании, скорее всего, будут работать два трубоукладчика и в таком случае они управятся с этим участком за два месяца. В противном случае при участии одного судна участок будет закончен за четыре-пять месяцев.

По мнению директора по исследованиям VYGON Consulting Марии Беловой, «мягкие формулировки» в новом пакете американских санкций свидетельствуют о том, что газопровод может быть достроен к середине 2021 года.

Немецкие регуляторы, которые будут выдавать разрешения для начала эксплуатации газопровода, под американские санкции не подпадут, — заявила Белова.

Кроме того, в пользу быстрого окончания строительства говорит тот факт, что президент США Дональд Трамп наложил вето на проект оборонного бюджета, который предусматривал санкции против «Северного потока — 2», а демократ Джо Байден, который в январе займёт пост главы американского государства, ещё не определился со своим отношением к газопроводу.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода длиной 1220 километров — каждая от побережья России через Балтийское море до Германии. В общей сложности около 160 километров трубопровода (менее 10%) ещё не построено (в основном вдоль датского острова Борнхольм).

Ранее NEWS.ru писал, что трубоукладчик «Фортуна» начнёт работу по укладке «Северного потока — 2» в исключительной экономической зоне Дании с 15 января 2021 года. Работы начнутся по двум параллельным веткам газопровода. Также участие в работе примут суда «Мурман» и «Балтийский исследователь» Морской спасательной службы России и другие суда обеспечения.