https://static.news.ru/photo/7ad2f702-1daa-11ea-a73d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банковские аналитики оценили снижение ключевой ставки Центробанком до 6,25%. Это тот минимальный процент, под который ЦБ РФ готов кредитовать коммерческие банки.

Как считает председатель финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков, очевидно, Банк России продолжит последовательное смягчение денежно-кредитной политики, но будет делать это более медленными темпами. Кроме того, по мнению старшего экономиста банка «Открытие» Максима Петроневича, снижение ключевой ставки поможет развитию кредитования. В частности, такое решение будет способствовать снижению ставок по ипотечным кредитам, приводит «Газета.Ru» мнение эксперта.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ видит пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки в течение первого полугодия 2020 года. Она добавила, что дальнейшее снижение ставки будет возможно, если анализ подтвердит необходимость этих мер для возвращения инфляции к цели Банка России вблизи 4%.