Эксперты оценили обвал курса рубля за последние 30 лет

https://static.news.ru/photo/e6f519a6-1c14-11eb-9e64-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В течение последних 30 лет, после перехода на коммерческий курс, российская валюта с учётом деноминации по отношению к доллару ослабла в 3,5 раза.

Аналитик Дмитрий Рышков заметил, что тенденция снижения курса рубля по отношению к доллару никогда не менялась. По его словам, уже 1 июля 1992 года официальный курс был на отметке 125,26 рубля. Далее, без учёта деноминации, доллар вырос в 40 тысяч раз за 30 лет.

Замдиректора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа Дмитрий Куликов считает, что рубль в 90-е и рубль сейчас — это разные валюты. Как заявил эксперт, в те годы наблюдался период гиперинфляции, в рамках которого реальная стоимость денежной единицы падала очень быстро.

Именно инфляцию считает виновницей почти полного падения рубля методолог Антон Прокудин. Он сообщил, что в 1992 году рубль был в пять и более раз дешевле доллара. Перед дефолтом российская валюта укрепилась до 2,2 раза. После дефолта произошло падение до 4,5 раза. В последние годы, подчеркнул специалист, данный показатель находится на уровне 2,3–3 раза.

Эксперт Михаил Зельцер отметил, что 99% обесценивания рубля произошло в период с конца 1990 года до начала 1998-го. Специалист при этом призвал не объединять три десятилетия по сегодняшний день в один этап изменения курса.

Корректные оценки изменения курсовой стоимости рубля целесообразно проводить в период после дефолта 1998 года, вызванного невозможностью оплаты по долгам государства. Вот с тех пор рубль по отношению к американскому доллару и ослаб в 3,5 раза, — цитирует Зельцера РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, вторая волна COVID-19 посеяла панику на мировых сырьевых и финансовых рынках. На этой неделе падение демонстрировали основные биржевые индексы, а также цены на нефть. Стоимость эталонной марки Brent опустилась ниже $37, впервые с конца мая. На этом фоне российская валюта растеряла весь рост предыдущих недель — курс доллара вновь приблизился к отметке 80 рублей. Эксперты полагают, что нефтяные котировки могут продолжить снижение вплоть до $30 за баррель, утянув за собой и российскую валюту.