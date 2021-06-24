Эксперты обрушились с критикой на «Газпром» из-за роста цен

Европейские эксперты энергетической отрасли критикуют «Газпром» из-за того, что он намеренно отказывается увеличивать поставки газа европейским потребителям. Об этом пишет газета «Financial Times».
Экспорт природного газа в Европу, поставляемого «Газпромом» упал более чем на 20% по сравнению с допандемийными показателями. Это привело к резкому скачку цен, выведя их на показатель 2018 года.
Хоть Газпром выполняет все свои контрактные обязательства, необходимого для Европы увеличения поставок газа не произошло,
Кроме того представители энергетических компаний обвиняют «Газпром» в пренебрежении договоренностями ради личной выгоды, так как на данный момент спрос азиатского рынка очень высок.
Ранее стало известно, что «Газпром» повысит цену на газ в июле на 3%. Данное повышение касается как оптовых цен для промышленности, так и для населения.