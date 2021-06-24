Эксперты обрушились с критикой на «Газпром» из-за роста цен

Европейские эксперты энергетической отрасли критикуют «Газпром» из-за того, что он намеренно отказывается увеличивать поставки газа европейским потребителям. Об этом пишет газета «Financial Times».

Экспорт природного газа в Европу, поставляемого «Газпромом» упал более чем на 20% по сравнению с допандемийными показателями. Это привело к резкому скачку цен, выведя их на показатель 2018 года.

Хоть Газпром выполняет все свои контрактные обязательства, необходимого для Европы увеличения поставок газа не произошло, отмечается в сообщении.

Кроме того представители энергетических компаний обвиняют «Газпром» в пренебрежении договоренностями ради личной выгоды, так как на данный момент спрос азиатского рынка очень высок.

Ранее стало известно, что «Газпром» повысит цену на газ в июле на 3%. Данное повышение касается как оптовых цен для промышленности, так и для населения.