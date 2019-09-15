https://static.news.ru/photo/d8891672-d752-11e9-bf94-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Prososov/Russian Look/Global Look Press

Эксперты рассказали, какие из круп подешевеют, а какие — подорожают в ближайшее время. Снижение цен ожидается на пшено, рис, цены на гречку будут расти.

В августе гречневая крупа подешевела на 0,3–0,5%, пшено подорожало на 3%, рис шлифованный также стал дороже на 1–1,2%. Но оптовая цена гречки сейчас растёт, что отразится и на её цене в розницу, пишет РИА Новости, ссылаясь на мнение опрошенных экспертов.

Однако, уборочная кампания только началась, и всё будет зависеть от качества и объёма нового урожая. По данным ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров, оптовая цена гречки за август выросла на 8,6% до 23,165 тыс. рублей за тонну. Оптовая цена на пшено упала на 23,4% до 38,125 тыс. рублей за тонну.

В начале сентября рост цены на гречку на оптовом рынке продолжился до 27,21 тыс. рублей за тонну, что на 55,4% больше, чем в сентябре прошлого года. В перспективе такая ситуация будет сохраняться и распространится на потребительский рынок.

Валовый сбор гречихи в прошлом году вырос на 41,6% по сравнению с 2017 годом, а посевные площади в этом году сократились на 22,2% по сравнению с прошлым годом.

Площадь посева проса увеличилась в 1,5 раза, риса — на 7,2%. Уже на этом основании можно прогнозировать значительное сокращение урожая гречихи и рост — проса и риса.

Уже выросли и теперь существенно снижаются оптовые цены на пшено, розничные пока остаются на прежнем уровне. В ближайшее время эта крупа будет дешеветь. Хороший урожай даёт основание считать, что в ближайшем будущем цена на пшено вернётся к уровню 2017 года.

Ранее News.ru сообщал, что посевы гречихи в 2019 году оказались самыми маленькими за последние 16 лет. Аграрии из-за низкой стоимости переключились на выращивание более прибыльных сельхозкультур.