Эксперты не верят в падение цен на нефть ниже $20 за баррель

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Цены на нефть могут упасть до $35 за баррель, но затем снова поднимутся до $40. По мнению аналитиков, опрошенных ТАСС, несмотря на новые карантинные меры, принимаемые властями европейских стран, падение до $20 является маловероятным.

Во время весеннего карантина, когда около 4 млрд человек во всем мире находились в той или иной степени в условиях ограничений, потребление нефтепродуктов снизилось почти на треть, а цены на нефть упали ниже $20 впервые за 20 лет. Но по мнению экспертов, такой сценарий имеет мало шансов повториться.

В апреле ситуация с падением спроса сильно усугублялась ростом добычи со стороны Саудовской Аравии и других стран, — напомнил директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Он подчеркнул, что сейчас ситуация обратная, и предпосылок для серьёзного падения цен нет. Кроме того, весеннее обрушение цен было связано с падением импорта со стороны КНР. Но и в этом плане сейчас все иначе — в Китае сохраняется устойчивый спрос на нефть.

По словам Маринченко, для изменения динамики на рынке достаточно заявления со стороны стран-членов ОПЕК+, которые продолжают сокращение добычи нефти в целях стабилизации рынка с мая.

В этот раз мы ожидаем, что ОПЕК+ будет более оперативно реагировать на ситуацию. Это позволит избежать сильного перепроизводства. Как минимум, чтобы сдержать падение цен, ОПЕК+ придётся не наращивать добычу со следующего года, как это подразумевается текущим соглашением, а, возможно, даже снизить ее дополнительно, — заявил Маринченко.

Как сообщал NEWS.ru, стоимость январского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне впервые за три месяца опустилась ниже $38 за баррель. В последний раз стоимость нефти этой марки опускалась ниже текущих показателей в середине июня.