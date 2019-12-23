https://static.news.ru/photo/c8c29fca-1694-11ea-b220-fa163e074e61_660.jpg Фото: gazprom.ru

Под угрозой новых американских санкций суда-трубоукладчики швейцарской компании Allseas приостановили работы по проекту «Северный поток — 2». Из-за этого завершение строительства может быть отложено на несколько месяцев. Аналитики считают, что из-за этого акционеры могут понести серьёзные убытки, а примеру швейцарской компании могут последовать и другие подрядчики.

Как пишет журнал «Профиль», эксперты не считают ситуацию критической, ведь швейцарские суда-трубоукладчики вполне можно заменить российскими. Речь идёт о барже Fortuna на Балтике и судне «Академик Черский» в японском море.

Однако вопрос в другом. Специалисты отмечают, что в угоду Вашингтону, нарушить условия контракта могут и другие компании, задействованные в проекте. Однако, согласно международному праву, теперь у «Газпрома» и европейских акционеров «Северного потока — 2» есть основания взыскать со швейцарцев ущерб.

В строительстве участвует более 600 подрядчиков. Если Allseas все сойдет с рук, то нельзя исключить, что их примеру последуют другие, которые американские законы посчитают выше международного права. Юрист-международник, доцент РАНХиГС Кира Сазонова при этом назвала поведение Allseas «вполне объяснимым, особенно с учётом многолетних традиций швейцарского нейтралитета в мировой политике, а также дружественных отношений США и Швейцарии в финансовой сфере».

Возможно также инициирование судебное разбирательство в рамках Всемирной торговой организации, с апелляцией к принципам добросовестной торговли и конкуренции, поскольку Россия, Швейцария и США являются членами ВТО, — уточнила Сазонова.

По её словам, нельзя и забывать о том, что Еврокомиссия уже высказала недовольство происходящим, поэтому Германия может обратиться и в Суд ЕС.

Его юрисдикция не распространяется на Швейцарию, однако, как член Шенгенских соглашений, швейцарская сторона нередко имплементирует в своё законодательство решения, регулирующие отношения со странами Евросоюза, — пояснила доцент РАНХиГС.

А вот аналитик Райффайзенбанка по нефтегазовому сектору Андрей Полищук не исключил, что «Газпром» был готов к такому повороту событий. По его мнению, российская газовая корпорация могла заблаговременно проработать варианты минимизации последствий американских санкций.

Компания может обратиться за помощью в достройке трубопровода к китайским партнёрам, либо попробовать решить задачу своими силами. Однако заменить флот Allseas в короткие сроки явно не получится. Потребуется техническое переоснащение судов и время на согласования, — пояснил Полищук.

Эксперт при этом отметил, что если Allseas не сможет продолжить работы, то проект может быть завершён ближе ко второй половине 2020 года. По мнению аналитика, счета подрядчикам, испугавшимся санкций Вашингтона и свернувшим работы, все-таки не будут. Скорее всего американские санкции признают «внешними причинами непреодолимой силы», сказал Полищук.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала «апофеозом абсурда» и экономической войной санкции США против «Северного потока — 2», писал NEWS.ru.