Эксперты перечислили технологии быстрого строительства домов

Три технологии быстрого строительства загородных домов помогут возвести его за короткий срок. При этом у каждого способа есть преимущества и недостатки. Об этом пишет РБК.

Загородный рынок недвижимости значительно оживился после начала пандемии. Люди стали массово скупать дачи или пустые участки. Из-за этого количество предложений быстрого строительства домов стало стремительно расти, отмечается в сообщении.

Первая технология — прекат (PRECUT). Это комплект заранее подготовленных строительных материалов предназначенных для ручной сборки на месте. Средний срок возведения дома по этой технологии составляет 1,5 месяца. По сути дом собирается, как конструктор. Для строительства по этой технологии на объекте должна работать бригада профессиональных рабочих и технадзор, чтобы обеспечить высокое качество сборки и стоимость возведения не превысила первоначальную смету.

Еще одна технология — префаб (PREFAB). Дом собирают из крупных заводских блоков, подготовленных заранее в цехах. Они доставляются на объект в виде готовых элементов, и срок строительства сокращается практически до одной-двух недель. Однако для его возведения нужны максимально квалифицированные и опытные монтажники.

Третья технология — модули. Это практически готовый объект с завода, который почти не требует строительных работ. Маленькие дома могут состоять из одного модуля. При необходимости площадь можно нарастить другими блоками. Монтаж происходит за пару дней. Часто поставляются с внутренней отделкой, коммуникациями и мебелью.

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