Эксперты назвали ситуации, когда банки сами блокируют карту клиента

https://static.news.ru/photo/7b0a4e80-e674-11ea-84f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самостоятельно заблокировать карту клиента российские банки могут в том случае, если заподозрят его в отмывании и легализации преступных доходов, а также если увидят угрозу для его счетов в результате утечки информации. Комментарии экспертов приводит РИА Новости.

Специалисты сообщают, что решение о блокировке счетов принимаются, как правило в рамках закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию террористов.

Так, клиента могут заподозрить в противоправных действиях, если ему регулярно с разных счетов поступают суммы размером более 200 тысяч рублей, которые он сразу же обналичивает.

Кроме того, существует вероятность блокировки счёта, если кредитная организация отмечает «нетипичное назначение платежа».

Эксперты отмечают, что наиболее часто блокируют счета гражданам, получающим выигрыши от букмекерских контор, а также крупные платежи для вновь созданных юридических лиц.

Также гражданам могут заблокировать счёт, чтобы предотвратить утечку средств. В этом случае банк, как правило, принимает решение о перевыпуске карты. Также клиенту необходимо в этой ситуации сменить пароли на всех устройствах, которые он использует для мобильного банкинга.

Ранее NEWS.ru сообщил, что просрочка по автокредитам за минувший год в РФ выросла на 10 млрд рублей.