Эксперты назвали самый популярный автомобиль с пробегом в России

https://static.news.ru/photo/34b3102a-f54c-11ea-824e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roland Scheidemann/dpa/Global Look Press

Ford Focus стал самым популярным у россиян автомобилем с пробегом по итогам восьми месяцев текущего года. Он сумел обойти LADA 2114 (хэтчбек Samara) и стать единоличным лидером вторичного рынка.

Отечественная модель авто не попадает в тройку лидеров самых покупаемых подержанных машин второй месяц подряд. В июле и в августе россияне отдавали предпочтение Ford Focus, Hyundai Solaris и KIA Rio, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

И если по итогам семи первых месяцев текущего года LADA 2114 ещё оставалась лидером продаж, то в августе картина резко поменялась. За восемь месяцев с начала года россияне купили 77,6 тыс. автомобилей Ford Focus с пробегом. Четырнадцатая модель «Лады» разошлась тиражом 76,6 тыс. экземпляров.

Hyundai Solaris было куплено в количестве 70,1 тыс. штук, KIA Rio — 69,1 тыс. штук.

Ранее NEWS.ru сообщал, что эксперты заявили о резком повышении ценна подержанные автомобили в течение ближайшего полугода. Это коснётся машин самого «ходового» возраста — от трёх до пяти лет.