Эксперты назвали самые подорожавшие форматы квартир в Москве

Самыми подорожавшими в Москве оказались студии. Средняя цена такого вида жилья в массовом сегменте поднялась всего за год почти наполовину до 7,11 млн рублей. Об этом говорится в аналитическом обзоре компании «Метриум».

На сегодняшний день цена 1 кв.м студии составляет 277 тыс рублей. В прошлом году за «квадрат» давали 181 тыс рублей. Прирост за 1 кв.м составил более 53%. При этом цена квадратного метра массового сегмента в студиях сейчас почти такая же, как в новостройках бизнес класса в осенью 2020 года, отмечается в обзоре.

Примечательно, что рост цен на студии продолжается на фоне увеличения их предложения. Это значит, что реальный спрос на этот тип жилья выше того, что прогнозировался застройщиками, — говорит управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая.

При этом всего за год средняя площадь студий сократилась с 26,6 кв.м до 25,7 кв.м.

После студий по интенсивности роста цен идут однокомнатные квартиры. Они прибавили 35% и стоят около 10,5 млн рублей. Затем идут «двушки» с прибавкой в 32% к стоимости до 14,73 млн рублей.

Ранее была названа стоимость самых маленьких квартир в Москве. Самые маленькие квартиры в московских новостройках продаются в ЦАО с площадью 15,7 кв. м за 9,1 млн рублей.