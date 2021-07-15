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Эксперты назвали самые подорожавшие форматы квартир в Москве

17:53, 15 июля 2021
Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru
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Самыми подорожавшими в Москве оказались студии. Средняя цена такого вида жилья в массовом сегменте поднялась всего за год почти наполовину до 7,11 млн рублей. Об этом говорится в аналитическом обзоре компании «Метриум».

На сегодняшний день цена 1 кв.м студии составляет 277 тыс рублей. В прошлом году за «квадрат» давали 181 тыс рублей. Прирост за 1 кв.м составил более 53%. При этом цена квадратного метра массового сегмента в студиях сейчас почти такая же, как в новостройках бизнес класса в осенью 2020 года, отмечается в обзоре.

Примечательно, что рост цен на студии продолжается на фоне увеличения их предложения. Это значит, что реальный спрос на этот тип жилья выше того, что прогнозировался застройщиками,говорит управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая.

При этом всего за год средняя площадь студий сократилась с 26,6 кв.м до 25,7 кв.м.

После студий по интенсивности роста цен идут однокомнатные квартиры. Они прибавили 35% и стоят около 10,5 млн рублей. Затем идут «двушки» с прибавкой в 32% к стоимости до 14,73 млн рублей.

Ранее была названа стоимость самых маленьких квартир в Москве. Самые маленькие квартиры в московских новостройках продаются в ЦАО с площадью 15,7 кв. м за 9,1 млн рублей.

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