Эксперты назвали самые дешёвые города для путешествий по РФ

https://static.news.ru/photo/8bf5b83e-b1ee-11ea-8abc-fa163e074e61_660.jpg Памятник отцу Ленина в Астрахани Фото: Aleksandr Schemlyaev/Russian Look

Самые недорогие направления для путешествий по России летом назвали эксперты. Это больше десяти городов, в которых можно бюджетно отдохнуть.

Туристам предлагают, не особо тратясь, съездить в Москву, Астрахань, Волгоград, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Набережные Челны, Новосибирск, Омск, Барнаул и Горно-Алтайск. Цена путешествия по этим направлениям складывается из стоимости авиабилетов и проживания, подсчитали аналитики сервиса OneTwoTrip.

Перелёт в указанные горда обойдётся от 850 до 1400 рублей, проживание- от 850 до 1800 рублей за ночь, говорится в исследовании, которое приводит RT.

Не стоит забывать, что во многих курортных городах уже снимают карантин. Открылись санатории в Краснодарском крае, куда можно попасть по путёвке. С 1 июля сезон открывается и в Крыму.

Ранее NEWS.ru сообщал, что крупнейший в России центр винного туризма откроет холдинг «Ариант» на Кубани до конца лета. Проект оценивается в 2 млрд рублей, он будет находиться в Тамани.