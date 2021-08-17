Эксперты назвали эффективные способы борьбы с коррупцией

Для снижения уровня коррупции в России необходимо в большей степени использовать цифровой формат взаимодействия с государственными органами, а также снизить уровень регулирующего воздействия госструктур во взаимоотношениях бизнеса и органов власти. Такие способы повысят уровень экономической прозрачности в стране, сообщили ТАСС опрошенные эксперты.

По словам президента «Деловой России» Павла Титова, речь в комплексе мер должна идти прежде всего о цифровизации «коррупционноёмких» процессов. В настоящее время по такому формату, в частности, работает Федеральная налоговая служба (ФНС). Эксперт счёл, что аналогичный принцип должны использовать и в других госструктурах, включая Федеральную таможенную службу (ФТС).

В свою очередь глава «Опоры России» Александр Калинин подчеркнул важность развития электронного ресурса «Забизнес.рф», куда предприниматели могут направлять жалобы на предполагаемые нарушения со стороны правоохранительных органов. В стране необходимо сокращать уровень давления на бизнес со стороны силовых структур. Нужно вовлечь в работу ресурса как можно больше госструктур, включая МВД, Следственный комитет, Генпрокуратуру и другие.

Председатель совета директоров транспортно-логистического холдинга «Совфрахт» Дмитрий Пурим призвал российские власти снизить степень государственной регуляции экономики. Он отметил, что самая рискованная ситуация на данный момент в этом плане сложилась в строительном секторе, который он назвал самым коррумпированным в стране. По мнению эксперта, необходимо также снизить степень зависимости отрасли от государства, которому сейчас принадлежат до 90% от всех подрядов в России.

Ранее президент страны Владимир Путин поручил правительству разработать комплекс мер для повышения эффективности взаимодействия власти и бизнеса по борьбе с коррупцией. В проекте должны принять участие уполномоченный по защите прав предпринимателей, Торгово-промышленная палата, а также представители общероссийских движений бизнес-сообщества.