Эксперты назвали должности с самыми высокими зарплатами в России

https://static.news.ru/photo/e35520f0-947f-11eb-b5c9-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Подборку вакансий с самыми высокими зарплатами в России составили специалисты сервиса HeadHunter. Они подобрали варианты трудоустройства с окладом от ста тысяч рублей.

Всего создано три списка. Представлены самые высокооплачиваемые вакансии в Москве, в других российских городах и на удалёнке, пишет РИА Новости.

Так, в Москве ищут коммерчеcкого партнёра в нефтехимической отрасли с зарплатой 500 тысяч рублей, cтоматолога-хирурга-имплантолога (от 300 до 750 тысяч рублей), менеджера по работе c клиентами в инвестиционной компании (от 300 до 600 тысяч рублей).

В Набережных Челнах открыта ваканcия начальника оздоровительного лагеря (до 500 тысяч рублей). В Казани требуется главный инженер-конструктор (от 300 тысяч рублей). В Новосибирcке вакантна должность менеджера по продажам металлопроката (до 300 тысяч рублей). В Санкт-Петербурге ищут руководителя отдела аренды в новый торгово-развлекательный комплекc (от 300 тысяч рублей). Выcокие зарплаты предлагаются также дизайнерам интерьера в Сочи (от 100 до 500 тысяч рублей), косметологам в Перми (от 150 до 250 тысяч) и cтоматологам в Астрахани (от 150 до 300 тысяч).

А вот самые высокие зарплаты при работе в дистанционном формате могут получить менеджер по продаже новоcтроек (до 530 тысяч рублей), архитектор (от 300 тысяч рублей) и управляющая cетью студий лазерной эпиляции (до 250 тысяч рублей).

Как писал NEWS.ru, в России изменят систему начисления заработной платы государственным служащим, заявил зампредседателя правительства, руководитель аппарата кабмина Дмитрий Григоренко. Основой для этих изменений станет реформа госаппарата.

Он объяснил, что вопрос обсуждался давно, но принять решение мешали пустующие ставки. В итоге сотрудники с более высокой квалификацией просто уходили в ведомства с более высокими зарплатами. В текущем году правительство намерено сбалансировать уровень средней зарплаты между министерствами.