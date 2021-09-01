Эксперты назвали долю вторичных санкций США для партнёров России

За сотрудничество с Россией США ввели только 5% санкций в отношении зарубежных компаний и лиц. Это гораздо мягче, чем американские ограничения на взаимодействие с Ираном и Северной Кореей. Об этом сообщил РБК со ссылкой на Центр новой американской безопасности.

Вторичные американские санкции накладываются на фирмы и граждан, работающих вне США и нарушающих её закон.

Первые вторичные санкции США против сотрудничества с Россией были наложены на китайский Департамент разработки оборудования Центрального военного совета и его директора Ли Шанфу из-за покупки российских систем противовоздушной обороны С-400. По той же причине попали под ограничения турецкие военные структуры. Но, например, Индия, тоже подписавшая контракт на покупку российской системы ПВО, санкций избежала.

Эксперты считают, что объём российской экономики мешает использовать против неё вторичные санкции.

В отличие от Ирана и Северной Кореи сами по себе размер и высокая степень вовлечённости в международные процессы экономик России и Китая препятствуют введению США санкций — особенно вторичных, — сообщают авторы доклада.

Ранее директор Второго Европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев допустил, что ответные меры России на введённые санкции Великобритании в отношении сотрудников ФСБ будут асимметричными, но адекватными.