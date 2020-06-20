Эксперты назвали четыре новые угрозы для мира в ближайшие 10 лет

https://static.news.ru/photo/a09394fe-b285-11ea-86fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrei Kamenev/Russian Look/Global Look Press

Эксперты немецкого Deutsche Bank составили прогноз по развитию мировой экономики на ближайшие десять лет и назвали главные угрозы для неё. Банк представил четыре сценария развития, один из которых, возможно, будет реализован до 2030 года.

Так, первый предусматривает ещё одну пандемию китайского коронавируса. Второй — сильнейшее извержение вулкана категории VEI-7, при котором выброс пепла превышает 100 кубических километров в объёме, пишет Business Insider.

Третий вариант предполагает мощную вспышку на Солнце, четвёртый — войну глобального масштаба. Эксперты на 33% уверены, что один из этих сценариев всё-таки будет реализован в ближайшие десять лет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что экономический кризис, вызванный коронавирусной инфекцией, принципиально отличается от стандартных спадов и рецессий, вызванных макроэкономическими причинами. Он характеризуется добровольным приостановлением активности в ряде областей.