Эксперты назвали четыре причины падения цены нефти после сделки ОПЕК+

https://static.news.ru/photo/ba55afc6-7fcc-11ea-baf7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lee Jae-Won/AFLO/ Global Look Press

Цена на нефть на этой неделе продолжает падать, несмотря на соглашение стран ОПЕК+ сократить добычу. Эксперты назвали четыре основные причины такой пессимистичной реакции рынка.

Первая причина — это малый объём сокращения. Сделка ОПЕК+ не покрывает избытка предложения, который может составлять от 15 до 20 млн баррелей в сутки, сказал ТАСС советник гендиректора «Открытие брокер», доцент РАНХиГС Сергей Хестанов.

По мнению основателя клуба венчурных инвесторов ITLEADERS Егора Клопенко, если в ближайшие два-три месяца не начнётся рост потребления нефти, то хранилища производителей будут переполнены и цена на чёрное золото может уйти в отрицательные значения.

Вторая причина: объявление Саудовской Аравией новых скидок.

Третья причина: недоверие к выполнению участниками взятых обязательств, отмечает аналитик «ФИНАМ» Алексей Калачёв.

Четвёртая причина: отсутствие начала фактического снижения добычи. Сделка ОПЕК+ формально начнёт действовать только с 1 мая 2020 года, подчеркнули аналитики.

9 марта в мире на 30% обрушились нефтяные котировки. Это произошло после того, как РФ отказалась принимать предложение Саудовской Аравии о сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса. В ответ на это Эр-Рияд принял решение увеличить объёмы добычи и продавать свою нефть с огромными скидками. В итоге рынок чёрного золота начал стремительно падать.

После долгих переговоров и предварительных решений страны — участницы ОПЕК+ 12 апреля официально заключили новое соглашение. Была достигнута договорённость сократить добычу на 9,7 млн баррелей в сутки. Как и предполагалось, основное бремя на себя возьмут Россия и Саудовская Аравия. Общее же сокращение в мире может достигнуть 19 млн баррелей, писал NEWS.ru.