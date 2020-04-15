Эксперты ЕАЭС обсудят цену на российский газ по предложению Лукашенко

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Вопрос о цене на российский газ в ЕАЭС будет прорабатываться на экспертном уровне. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Это вопрос для обсуждения на экспертном уровне в ЕАЭС. Вопрос поставлен в рамках ЕАЭС, он может ставиться. Он будет прорабатываться, — сказал Песков, комментируя заявление белорусского лидера Александра Лукашенко.

14 апреля на рабочей встрече членов Высшего Евразийского экономического совета Лукашенко заявил, что в складывающейся кризисной ситуации из-за пандемии цена на природный газ должна быть более гибкой.

Днём ранее он призвал Россию снизить цену на поставляемый в республику газ и тем самым помочь ей в сложной ситуации с распространением COVID-19. Лукашенко утверждает, что цена в $127 за кубометр несправедлива, поскольку сегодня в Европе Россия продаёт природный газ по $80. Приемлемой глава Белоруссии считает цену в $40–45 за тысячу кубометров с учётом логистики, писал NEWS.ru.

Сейчас в ЕАЭС входят пять стран: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Организация существует с 2014 года. Её смысл — в экономической интеграции государств на манер Евросоюза.