Эксперты спрогнозировали поведение рубля до конца года

Высокая стоимость нефти укрепила позиции рубля, и, вероятнее всего, такая тенденция сохранится. В связи с этим трейдер Артём Звездин ожидает укрепления российской национальной валюты к концу года до 71,6 рубля за доллар. Об этом сообщают РИА Новости.

При этом эксперт указал и на риски для рубля. Это связано с тем, что на курс может повлиять пандемия COVID-19. Из-за замедления мировой экономики на фоне возможных локдаунов курс валют развивающихся стран может упасть.

Между тем аналитик управления анализа рынков «Открытие Брокер» Андрей Кочетков полагает, что до конца 2021 года рубль останется недооценённым. Он отметил, что это случится из-за покупки Минфином иностранной валюты для Фонда национального благосостояния.

Руководитель управления инвестиционного консультирования General Investпрогнозу Татьяна Симонова считает, что в пользу рубля может сыграть повышение ключевой ставки ЦБ, поэтому она прогнозирует стоимость немного выше 72 рублей к доллару.

Ранее опрошенные NEWS.ru эксперты рассмотрели сценарий девальвации национальной валюты. Они рассказали о перспективах рубля в ближайшие месяцы и годы.