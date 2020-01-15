https://static.news.ru/photo/cc206c28-382d-11ea-bb8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центробанк отозвал лицензии у страховых компаний «Чувашия-Мед», «Экип» и «Симаз-Мед».

Согласно приказам регулятора, решение было принято в связи с добровольными отказами организаций от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.

Стаховщики лишились разрешения на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, а московская компания «Экип», кроме того, не сможет осуществлять добровольное имущественное страхование.