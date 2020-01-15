Центробанк отозвал лицензии у страховых компаний «Чувашия-Мед», «Экип» и «Симаз-Мед».
Согласно приказам регулятора, решение было принято в связи с добровольными отказами организаций от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.
Стаховщики лишились разрешения на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, а московская компания «Экип», кроме того, не сможет осуществлять добровольное имущественное страхование.
Ранее NEWS.ru писал, что первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов
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