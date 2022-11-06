Эксперты Bruegel и IIF оценили эффект и перспективы санкций против России Аналитики Bruegel и IIF: санкции против России не сработали так, как рассчитывал Запад

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ограничительные меры, введенные Западом против Москвы, не смогли замедлить или вовсе остановить проведение спецоперации Вооруженных сил России на Украине, приводит РБК мнение аналитиков Bruegel и экономистов IIF для статьи «Как санкции повлияли на Россию. Эксперты считают, что профицит платежного баланса РФ по итогам года приблизится к $240 млрд, что стало возможным благодаря большой экспортной выручке. По прогнозам аналитиков, профицит превысит в два раза показатели прошлого года.

Политика макроэкономической и финансовой стабильности, именуемая на Западе «Крепость Россия», по мнению экспертов, сработала. Рестрикции в финансовом секторе не привели к финансовому кризису в России, а экономическая активность сократилась не так сильно, как ожидалось.

Благодаря грамотной реакции Банка России санкции в финансовом секторе не смогли спровоцировать финансовый кризис в России, а сокращение экономической активности оказалось меньше, чем предполагалось, — считают эксперты.

В статье подчеркивается, что антироссийские рестрикции возымеют эффект в среднесрочной и долгосрочной перспективе. В Bruegel и IIF убеждены, что сокращение поставок газа в Европу «неизбежно приведет к уменьшению объемов добычи и, следовательно, уменьшению бюджетных доходов».

В статье также говорится о том, что Евросоюз по-прежнему может ввести ограничительные меры против ряда других компаний РФ, которых они еще не коснулись, а также оказать санкционное давление на процесс поставок энергоносителей.

Ранее международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов заявил, что ажиотажный спрос на дешевую нефть из России в Индии и в других государствах свидетельствует о мирном переделе нефтяного рынка и вызван перспективой скорого введения эмбарго на морские поставки. Эксперт считает, что РФ сможет удержать лидерство по поставкам топлива после введения морского эмбарго.