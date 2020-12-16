Эксперты: беспокоиться надо не из-за роста цен на продукты

https://static.news.ru/photo/2f00a262-4071-11eb-bfc4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В условиях падения реальных доходов населения, сокращения платёжеспособного спроса государство должно быстрее реагировать на потребительскую инфляцию. Для поддержания социальной стабильности власти должны задействовать все возможные рычаги, чтобы не допустить роста внутренних цен вслед за мировыми, заявила NEWS.ru доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова.

Бизнес заточен на получение максимальной прибыли, и ситуация, при которой в стране, экспортирующей тот или иной товар на мировой рынок, внутренние цены подтягиваются к мировым, — абсолютно нормальна, — отметила эксперт.

Другой вопрос, когда это серьёзно отражается на рядовых гражданах, вот тут государство может и должно вмешаться, считает Мария Долгова.

Эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский, напротив, считает, что разговоры про государственный контроль цен на продукты выглядят «нелепо», поскольку это тормозит прибыльность бизнеса.

Предприниматели могут начать активнее работать на экспорт через фьючерсные контракты по сегодняшним ценам, в результате создав дефицит на внутреннем рынке, который будет вынужден подстраиваться под ценообразование. Это логичная история, часть научного определения бизнеса — деятельность, направленная на извлечение прибыли. Если человек может продать продукт за две условные денежные единицы по рынку, почему он должен продавать её за одну? — задаётся вопросом эксперт.

По мнению Кричевского, бороться нужно не с предпринимателями, которые видят большую выгоду в том, чтобы продавать продукцию за рубеж. Разбираться нужно с тем, что в стране более 20 млн людей находятся за чертой бедности. Нужно решать проблемы, связанные с развитием транспортной доступности, инфраструктуры, созданием рабочих мест. Это должно власти беспокоить больше, чем рост цен на сахар, заключил эксперт.

Ранее президент Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил о недопустимости подтягивания производителями внутренних цен под мировые, пообещав, что российские власти будут внимательно следить за ситуацией с ценами на продукты. По словам главы государства, его задел рост на продукты, не связанный с объективными обстоятельствами, такими как ослабление рубля.