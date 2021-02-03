Эксперт: железнодорожный мост через Амур поможет РФ в завоевании рынка КНР

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Открытие нового железнодорожного моста через реку Амур станет серьёзным подспорьем для развития российско-китайских торговых отношений. Об этом заявил директор Центра стратегических исследований Китая РУДН Алексей Маслов.

Впервые о необходимости такого сооружения заговорили в 2007 году, но договор на строительство был подписан только спустя шесть лет. Отмечается, что железнодорожный маршрут, открытие которого запланировано на 2022 год, существенно повысит конкурентоспособность российских экспортёров. Россия намерена поставлять в КНР железо, уголь, лесную продукцию и минеральные удобрения.

Мост задумывался еще в ту пору, когда китайские приграничные области больше экспортировали в Россию, чем импортировали из нее. Было много технических вопросов по мостовому переходу, из-за чего его строительство постоянно откладывалось, хотя грузы летом перевозились на катерах через Амур, а в зимний период по льду на автобусах, — рассказал ФБА «Экономика сегодня» Маслов.

Он добавил, что с тех пор структура торговых отношений между странами серьёзно изменилась. Китай начал закупать продукты питания и лесную продукцию, поэтому маршрут будет работать не только в пользу КНР. Кроме того, раньше российско-китайская была небольшой и частной — сейчас этим вопросом занимаются компании, а в приграничном городе Хэйхэ построены логистические терминалы.

Товарооборот между Россией и Китаем упал в 2020 году на 2,9% по сравнению с аналогичным показателями 2019 года и составил 107,76 млрд рублей. По мнению Маслова, это очень хорошие цифры, так как в период пандемии падение торговли с КНР у других стран составило гораздо большие объёмы. При этом эксперт отметил, что российская сторона может нарастить экспорт после снятия ряда ограничений, связанных с «коронакризисом».

Как писал NEWS.ru, китайская компания Xiaomi подала в суд американского округа Колумбия на Минобороны и Минфин США за попадание в чёрный список из-за якобы связей с военными структурами КНР. По мнению экспертов, давление Соединённых Штатов на компанию является проблемой для китайских властей и может привести к серьёзному противостоянию в торговой сфере.