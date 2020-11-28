Эксперт заявила о неспособности США помешать «Северному потоку — 2»

https://static.news.ru/photo/adb0b140-3231-11eb-9f63-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Global Look Press

Санкции США не способны помешать завершению проекта «Северный поток — 2» и Вашингтону необходимо признать это, считает старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований Катя Яфимава.

Она отметила три главных препятствия, которые осложняют процесс завершения работ по проекту, и по её словам, санкции США способны только отсрочить момент, когда «Газпром» и его европейские партнёры найдут способ решить эти три ключевые проблемы, пишет Lenta.ru.

В целом «Северный поток - 2» ещё можно достроить к лету 2021 года и получить все необходимые сертификаты для поставок газа следующей зимой, — указывает эксперт.

Одной из главных проблем Яфимава назвала поиск трубоукладчика. Из-за введённых Вашингтоном санкций европейская компания Allseas, предоставлявшая суда, прекратила сотрудничество с «Северным потоком — 2». При этом у России есть собственное судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое сможет при необходимости закончить строительные работы и без привлечения других подрядчиков.

Второй крупной проблемой могут стать санкции в отношении страховщиков проекта. В данный момент под удар может попасть швейцарская Zurich Insurance Group, однако ничто не мешает проекту обратиться за перестраховкой «Северного потока — 2» к одной из российских компаний.

Третье серьёзное препятствие — это получение сертификата о безопасности и соответствии газопровода нормам Евросоюза. Немецкая компания Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd уже отказалась от сотрудничества с проектом из-за риска американских санкций, но оператор проекта — Nord Stream 2 — сможет обратиться к любому другому сертификатору, в том числе и из РФ.

Все эти сложности способны замедлить реализацию проекта, но не остановят его, уверена эксперт.

Ранее NEWS.ru писал, что по мнению директора группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрия Маринченко, закончить строительство и запустить «Северный поток — 2» теоретически возможно уже в первом квартале 2021 года.