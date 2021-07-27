Эксперт заявил о низкой эффективности кешбэков

Доцент кафедры финансовые рынки РЭУ имени Г. В. Плеханова Максим Марков в разговоре с РИА Новости заявил о низком уровне эффективности подобной программы. Банки начисляют баллы за покупки и возвращают определённый процент на карту, по которой совершались операции.

По его словам, при помощи кешбэка граждане могут ежемесячно возвращать на счета от 3 до 5% от определённых банком трат по карте. Однако такой результат возможен только в том случае, если клиент постоянно следит за предложениями по повышенным кешбэкам и занимается переводом денег с одной выгодной карты на другую.

По мнению эксперта, россияне открывают счета сразу в нескольких банках для возврата максимальных сумм по кешбэку. При этом стоит учитывать возникающие при этих операциях транзакционные издержки в виде комиссий и прочих нюансов. Однако максимальные прибыли по таким программам по-прежнему остаются незначительными, считает Марков.

При этом сумма возврата зависит от конкретных категорий товаров и услуг, за которые тот или иной банк устанавливают разные проценты возврата денежных средств. На некоторые категории продуктов, по мнению эксперта, действует стабильно повышенный кешбэк.

Ранее сообщалось, что россияне стали тратить больше денежных средств с кредитных карт. За прошлый месяц прирост по лимитам составил 37% по сравнению с маем.

Аналитики связали эту тенденцию с началом летнего отпускного сезона, а также с увеличением трат на строительные материалы (например, для поездок на дачу). Кроме того, по их мнению, рост кредитных лимитов также свидетельствует об увеличении потребительской активности граждан.