Эксперт рассказал, что может рассорить США и Германию

Германия пытается поддержать проект «Северный поток — 2», в то время как США умеют вести только санкционную политику. Это в дальнейшем может привести к кризису отношений между двумя странами. Об этом «Экономике сегодня» сообщил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров.

Стремление США выломать европейцам руки раздражает многих в Старом Свете. Кроме «Северного потока — 2» есть прецедент введения санкций США против компаний, которые ведут бизнес с Ираном, — отмечает эксперт.

В свою очередь европейцы были недовольны решением США в этом вопросе, поэтому пришлось разработать обходные механизмы взаимодействия с иранской стороной, сообщил специалист.

По его словам, главной угрозой США является закрытие внутреннего рынка. Экономики некоторых европейских стран ориентированы на экспорт и им нужен американский рынок. Однако часть стран поддерживает «Северный поток — 2», так как это соответствует их энергетическим интересам, а ужесточение санкций против него может спровоцировать торговую войну, считает Фёдоров.

Кроме того, в Европейском регионе нет единого мнения по российскому газопроводу. Если Германия настаивает на его необходимости, то в Прибалтике всеми силами стараются работать против него, ориентируясь на США, резюмировал эксперт.

На сегодняшний день ситуация складывается в пользу «Северного потока — 2» и он, вероятно, будет запущен, подытожил Фёдоров.

Ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин заявил, что Украина может надеяться на «единственный реальный способ» заблокировать «Северный поток — 2». Он отметил, что такой сценарий возможен только при условии «колоссального разрыва» Вашингтона с Берлином.