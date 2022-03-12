Эксперт заявил, что бензин в России подешевеет незначительно

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал заявил, что в России вряд ли долго продлится снижение розничной стоимости бензина. Максимально он может потерять в цене 3-4 рубля, отметил эксперт в беседе с РИА Новости.

Едва ли понижение будет носить массовый или долгосрочный характер, ожидать падения более чем на 3-4 рубля не следует. И это понижение в какой-то момент вернётся откатом роста, — подчеркнул Сигал.

Он пояснил, что мартовские оптовые закупки бензина на АЗС по контрактам сменятся апрельскими, а они окажутся дороже, поскольку произошло масштабное повышение ключевой ставки.

Нынешнее снижение цен на бензин, считает Сигал, продиктовано событиями на международной арене. При этом, если эмбарго на экспорт нефти и нефтепродуктов сохранится, то могут произойти более серьёзные изменения.

Крупным поставщикам России и Белоруссии придётся пересматривать направление деятельности, меняя действующие иностранные контракты на партнёрство с «дружественными» странами и отечественными закупщиками, — добавил эксперт.

Он не исключил, что может измениться вся система оценки стоимости бензина, которая в настоящее время привязана к мировой бирже.

Ранее стало известно, что первый вице-президент Российского топливного союза Олег Ашихмин заявил: снижение оптовых цен на бензин произошло на фоне скорее политических событий, чем экономических. По его словам, этому поспособствовало падение объёмов закупок из-за дорогих кредитов и сейчас операторы находятся в режиме ожидания.