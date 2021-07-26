Дипломат: Японию не заинтересует предложение Мишустина по Курилам

России не стоит ждать, что японские предприниматели начнут вкладываться в Курильские острова, так как торговать там в основном нечем. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» сообщил экс-посол России в Японии Александр Панов.

Не думаю, что это интересно японцам. Там же торговать нечем. Что продавать-то в таможенной зоне? Думаю, что это японцев это мало устроит, — заявил дипломат.

По его словам, результат создания свободной таможенной зоны будет зависеть от конечного предложения, а также от того, покажется ли оно привлекательным для бизнеса. Если российская сторона сможет разрешить имеющиеся проблемы, то создание особых условий поможет российским и японским предпринимателям, сообщил Панов.

На сегодняшний день единственное, что возможно делать на Курильских островах, так это перерабатывать рыбу, отмечает экс-посол. Поэтому никаких перспектив в предложении Мишустина нет, заключил он.

Ранее стало известно, что режим свободной таможенной территории может быть введён на Курильских островах. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во время посещения Итурупа.