Эксперт: вероятность введения ФРГ санкций против «СП-2» составляет 50%

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Вероятность того, что власти Германии введут санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2», составляет примерно 50%. Такого мнения придерживается военный эксперт Игорь Коротченко.

Я бы оценивал шанс введения санкций против «Северного потока — 2» в 50%, — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

По словам эксперта, в настоящее время американские и британские спецслужбы прикладывают все возможные усилия к тому, чтобы не позволить Берлину реализовать проект «Северный поток — 2». Коротченко выразил надежду на «здравомыслие капитанов немецкой экономики» и их руководство здравым смыслом, а не политикой.

Проект «Северный поток — 2» предполагает две нитки трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. Строительство трубопровода было остановлено в декабре прошлого года после введения нового пакета санкций США против непосредственных строителей трубы.

Ранее прекращения строительства газопровода в связи с инцидентом с российским оппозиционером Алексеем Навальным в категоричной форме потребовали лидеры партии «Союз-90»/«Зелёные». В либеральной Свободной демократической партии, в свою очередь, предлагали ввести временный мораторий на строительство до прояснения ситуации. Не исключает возможности введения санкций против проекта по строительству газопровода «Северный поток — 2» и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Как писал NEWS.ru, в Кремле не видят риска блокировки «СП-2». По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Москве наблюдают за призывами ряда немецких политиков приостановить работу над газопроводом. Каждое из них критикуется противниками прекращения строительства.