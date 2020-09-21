Эксперт увязал падение курса рубля с махинациями американских банков

https://static.news.ru/photo/45c3052a-fc66-11ea-8f55-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Скачки курса доллара и евро связаны с локальным случаем в департаменте казначейства США. Речь идёт об утечке из баз данных департамента по криминальным расследованиям в отношении подозрительных операций ряда крупнейших банков.

В результате произошла массовая «спекулятивная атака» на рынке, считает руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников. Расследование обнародовал американский портал BuzzFeed, оно касается нескольких банков с мировыми именем, которые помогли клиентам обойти санкции и отмыть нелегально полученные деньги с 1999 по 2017 годы в сумме $2 трлн.

Руководство банков при этом игнорировало предупреждение о подозрительных операциях, надеясь на заключение соглашения в американским правосудием, которое в этом случае предусматривает одни штрафы. В итоге началась атака на акции этих банков, они стали обваливаться, а дальше произошёл «классический эффект домино», когда стала падать валюта у мировых экономик, приводит пояснение эксперта издание «Политика сегодня».

Сказалась на падении рубля и нестабильная цена на нефть. В том, что евро впервые с 8 сентября превысил 90 рублей, неожиданности нет, считает экономист.

Это вещь, конечно, неприятная, но оснований для системного беспокойства нет, потому что это локальный эпизод, который возьмут и отыграют, я думаю, что сегодня к вечеру, максимум — завтра к утру, — говорит Масленников.

Оптимальным же для России будет курс доллара от 70 до 73 рублей, который позволит балансировать между интересами импортёров и экспортёров, уверен эксперт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что курс евро на МосБирже пробил отметку в 90 рублей. Таковы данные торгов по состоянию на 21 сентября. В то же время курс доллара поднялся выше 76 рублей.