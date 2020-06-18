Эксперт усомнился в эффективности снижения транспортного налога

https://static.news.ru/photo/f72531f2-b14e-11ea-8e9e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Инициатива об уменьшении транспортного налога на 25% поддержит только владельцев дорогих машин. Для малообеспеченных россиян данная мера окажется неэффективной. Такого мнения придерживается руководитель направления «Налоговая политика» Центра стратегических разработок (ЦСР) Левон Айрапетян.

Ключевой вопрос в данной мере — насколько она поможет населению. Сумма поддержки может оказаться ощутимой только для владельцев дорогих и мощных автомобилей, которым поддержка нужна меньше, чем малообеспеченным, — сказал он РИА Новости.

Эксперт пояснил, что малообеспеченные граждане владеют маломощными автомобилями, сумма налога для которых не велика. В результате и размер поддержки для таких граждан окажется несущественным, а расходы для федерального бюджета, напротив, ощутимыми.

Как ранее писал NEWS.ru, инициатива снижения транспортного налога принадлежит депутату Госдумы Василию Власову. В письме на имя главы Минтранса Евгения Дитриха он обосновал своё предложение вынужденной самоизоляцией россиян, из-за которой они не могли пользоваться автомобилями.