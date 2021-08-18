Экономист назвал хайпом данные ВШЭ о «зомби»-предприятиях в России

Результаты исследования НИУ ВШЭ являются необъективными и показывают улучшенную картину по количеству «зомби»-предприятий в России (10-15% от общего количества). В реальности эти цифры достигают более 30% (33% — по данным Росстата), сообщил NEWS.ru специалист в области государственного управления экономикой Никита Кричевский.

Однако, по его словам, и результаты Росстата в той же степени нельзя считать объективными, ведь часть из так называемых убыточных предприятий специально заносят на бумагу высокие цифры по затратности производства. В то же время их настоящие размеры прибыли могут быть очень высокими.

Исследование НИУ ВШЭ — это чистой воды хайп, не более того. В России число убыточных предприятий находится на одном уровне с США и Европой. Однако эти цифры абсолютно некритичны для национальной экономики. Они обусловлены устаревшей продукцией, такая же история была в своё время и с мировыми гигантами, такими как Kodak или Polaroid. На их продукцию в 90-х был огромный спрос, однако потом он резко снизился из-за неактуальности выпускаемой продукции. Это суровая реальность рыночной конкуренции, и с ней приходится считаться, — подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что по логике НИУ ВШЭ, предприятиями-«зомби» можно считать и таких технологических гигантов, как Tesla и «Газпром». Так, исходя из многолетней отчётности компании Илона Маска его предприятие продолжительное время на бумаге показывало убытки, однако за последнее время показала существенный рост капитализации.

Такая же ситуация была в прошлом году и с некоторыми глобальными нефтяными компаниями. В отличие от российских гигантов они в большинстве своём показали снижение прибыли, уйдя в минус. Однако их также нельзя назвать убыточными из-за общего размера выручки.

По словам Кричевского, на ситуацию с долей убыточных компаний в России также влияет проблема моногородов с одним градообразующем предприятием. Однако решить её с помощью переселения людей не удастся, считает эксперт.

История многих российских моногородов берёт начало ещё с XVIII века. За это время у людей обозначились многовековые семейные и социальные связи, которые так просто не разорвать. В свою очередь, дотаций из областных бюджетов (2/3 из них — дефицитные) не хватает, поэтому такие предприятия показывают условную убыточность. Однако правительство за последнее время проделало определённые шаги по исправлению сложившейся тенденции, предоставив части из моногородов статус территорий опережающего экономического развития. Но предсказать, каким образом эта мера сработает в долгосрочной перспективе, пока очень трудно, — заключил Кричевский.

Ранее россиянам назвали количество «зомби»-предприятий в России. Согласно результатам Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ, их доля в национальной экономике достигла 10-15%. Эти предприятия в настоящее время находятся на грани банкротства, а их продукция является неконкурентноспособной на внутреннем рынке.