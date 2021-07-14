Эксперт: Украина размечталась о поставках газа

Требования Украины в виде гарантированного транзита газа на ближайшие 15 лет через «Северный поток — 2» носят безумный характер. Однако этими действиями Киев ничего не добьётся. Об этом «Экономике сегодня» рассказал эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Украинские представители сначала говорили об одной компенсации, затем о другой, а теперь так размечтались, что самим страшно становится. Оснований для таких требований нет, — отмечает эксперт.

Также на сегодняшний день нет документов и нормативных актов, которые позволили бы российской стороне идти на такие уступки. Со стороны Германии все необходимые соглашения урегулированы, этот вопрос закрыт. При этом остаётся непонятным, откуда украинская сторона взяла цифру в 50 млрд кубов транзита газа в год в списке своих требований.

Сегодня «Газпром» транзитирует меньшие объёмы, поэтому всё это абсурдно и противоречит как европейскому, так и украинскому законодательству, — сообщает Юшков.

По итогу 2021 года Украина заработает на транзите газа $1,2 млрд. Примерно столько же страна будет зарабатывать до 2024 года. Всё, что находится после этого срока, зависит от объёмов потребления европейцев.

Ранее стало известно, что Украина захотела заключить с Россией 15-летний контракт на транзит газа. Долгосрочный контракт на транзит российского газа мог бы стать компенсацией за запуск «Северного потока — 2».