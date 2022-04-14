Эксперт ТПП: санкции дадут новые возможности для малого бизнеса России

Санкционное давление, которое оказывают недружественные страны на экономику России, создаст возможности для укрепления собственного производства, заявил председатель Совета ТПП РФ по развитию контрактной системы и закупочной деятельности корпораций и компаний с государственным участием Андрей Васильев. В частности, по его мнению, при определённой поддержке государства новые возможности появятся у малого и среднего бизнеса, пишет «Экономика сегодня».

Сегодня нужно поверить малому бизнесу и дать ему возможность хотя бы попробовать, — сказал Васильев.

Он также добавил, что величина потерь от эксперимента будет ничтожно мала по сравнению с результатами.

Для помощи малому и среднему бизнесу он предлагает упростить допуск МСП к госзакупкам с помощью выдачи банковской гарантии. Так, по его словам, сейчас часто возникает ситуация, когда малый бизнес не может взять банковскую гарантию, потому что ещё ничего не заработал, а не заработал — потому что без банковской гарантии его не допускают к работе. Также он считает необходимой информационную поддержку в части сведений об импортируемых товарах для проработки проектов импортозамещения.

Ранее кандидат политических наук Михаил Литвинов сообщил, что в случае если Евросоюз введёт эмбарго на импорт энергетических ресурсов из России, Москва найдёт другие страны, которые будут заинтересованы в покупке российского газа. По его мнению, при прекращении контрактов с ЕС Россия сможет нарастить поставки в Китай, Белоруссию, Грузию и другие страны.