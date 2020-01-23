https://static.news.ru/photo/70632ef8-3dcc-11ea-a5bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новый глава Пенсионного фонда России Максим Топилин, вероятнее всего, продолжит реализовывать намеченный план по повышению средней пенсии к 2022 году в размере 18 200 рублей. Об этом NEWS.ru сообщил директор офиса «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов.

Эксперт подчёркивает, что намеченные показатели будут на 18% превышать цифры за 2019 год. По словам Абрамова, реализация плана продолжится ПФР совместно с Министерством финансов России.

Суть этой программы в том, что население будет самостоятельно за счёт личных взносов с заработной платы делать накопления, которые будут направляться в НПФ и формировать будущую прибавку к пенсии, — отмечает директор офиса «БКС Брокер».

Других существенных изменений и реформ в работе ПФР, говорит эксперт, в настоящее время ожидать не приходится.

Ранее NEWS.ru писал, что глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов назвал гармоничным переход экс-министра труда и соцзащиты Максима Топилина на должность главы Пенсионного фонда России (ПФР).