Новый глава Пенсионного фонда России Максим Топилин, вероятнее всего, продолжит реализовывать намеченный план по повышению средней пенсии к 2022 году в размере 18 200 рублей. Об этом NEWS.ru сообщил директор офиса «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов.
Эксперт подчёркивает, что намеченные показатели будут на 18% превышать цифры за 2019 год. По словам Абрамова, реализация плана продолжится ПФР совместно с Министерством финансов России.
Суть этой программы в том, что население будет самостоятельно за счёт личных взносов с заработной платы делать накопления, которые будут направляться в НПФ и формировать будущую прибавку к пенсии, — отмечает директор офиса «БКС Брокер».
Других существенных изменений и реформ в работе ПФР, говорит эксперт, в настоящее время ожидать не приходится.
Ранее NEWS.ru писал, что глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов назвал гармоничным переход экс-министра труда и соцзащиты Максима Топилина на должность главы Пенсионного фонда России (ПФР).
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