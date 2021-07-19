Эксперт связал рост цен на продукты с властью монополий

Пока в российской экономике главенствующее место будут занимать различные монополии, реальные доходы граждан будут продолжать падать. Скачок цен на товары в продуктовой отрасли – яркий тому пример, сообщил News.ru экономист Михаил Делягин.

Он призвал не доверять статистическим показателям, согласно которым доля положительно оценивающих своё финансовое положение граждан за второй квартал составила почти 50% (поднялась с 48% до 49%). Главное, по его словам, как изменялась эта цифра за последние годы, а она стабильно падала вместе с реальными доходами.

Государство вполне устраивает такая ситуация: доходы населения падают, граждане же не возмущаются и даже проявляют своего рода лояльность к такой политике. Власти целенаправленно ведёт народ к тотальному обнищанию, что мы сейчас и наблюдаем, - подчеркнул он.

По его мнению, на продовольственном рынке, как и в других отраслях экономики в последние десятилетия наблюдается монопольный произвол. Несколько сверхбогатых компаний cоставляют и диктуют остальным свои условия, устанавливают цены, вследствие чего конкурировать с ними практически невозможно.

В обозримом будущем ситуация кардинальным образом не изменится, считает доктор экономических наук. Продовольственный рынок в этом плане не станет исключением.

За последний год общий доход российских долларовых миллиардеров увеличился ещё на 38 миллиардов. Обнищание населения на фоне таких сверхприбылей для властей отходит на десятый план, - отметил он.

Ранее сообщалось, что во втором квартале 2021 года россияне стали тратить меньше денег из-за роста цен в магазинах. Основной причиной подобной тенденции аналитики исследовательской компании NielsenIQ назвали рост цен на товары повседневного спроса, о чём заявили 33% опрошенных.

Россияне стали чаще ходить в продуктовые магазины, однако предпочли оставлять в кассе меньше денег. Так, во втором квартале текущего года средний чек в «Пятёрочке» сократился на 8,4% (до 394,1 рублей), а в «Перекрёстке» - на 19,4% (до 591,4 рублей).