https://static.news.ru/photo/cee5507c-642e-11ea-92f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Nagle/Global Look Press

Грядущий финансовый кризис может превзойти по негативным последствиям потрясения 2008 года. Если ничего не предпринимать, то это может повлечь за собой глобальную рецессию. Об этом заявил экс-посол Мексики в Алжире, Тунисе, Ливии и Мавритании Эдуардо Рольдан.

Несомненно, если текущий кризис не остановить, он будет хуже, чем в 2008-2009 годах. На восстановление уйдут годы, — заявил он в интервью РИА Новости.

По его словам, на фоне последних событий может возникнуть существенный спад спроса на нефть. Он снизится на миллион баррелей в день и не восстановится до конца 2021 года, считает Рольдап. По мнению эксперта, нефтяное противостояние приведёт к остановке многомиллионых проектов, а закрытие городов от коронавируса ударит по всем производственным циклам, импорту и экспорту, что в будущем обернётся мировой рецессией.

Мы находимся в более сложной ситуации, чем в начале 2000-х, когда цена нефти достигала 135 долларов за бочку, а производство обходилось в $5, в этом всё сходятся. В ней может не быть победителей, а некоторые страны пострадают сильнее других, — заключил дипломат.

Ранее, как писал NEWS.ru, американский аналитик Джесси Коломбо заявил, что миру грозит новый финансовый кризис, который может стать более глобальным, чем предыдущий. По его словам, причиной станет существование в том числе так называемых пузырей на рынках европейской недвижимости и американских акций, способных лопнуть в любой момент.