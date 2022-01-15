Эксперт спрогнозировала колебания курса рубля в январе

Курс рубля постоянно изменяется, но всё же рубль будет более уязвим, а изменения более ограниченными. Из-за постоянных колебаний рубль укрепится на отметке 83,5–84 рубля за доллар, заявила заведующая кафедрой экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Ирина Комарова агентству ПРАЙМ.

Основной причиной ослабления европейской валюты эксперты называют экономическую динамику.

Наблюдается замедление деловой активности в странах еврозоны — индекс менеджеров по закупкам (PMI) демонстрировал отрицательную динамику вследствие ограничений в секторе услуг, ухудшились показатели промышленного производства, наблюдались логистические проблемы, — рассказала специалист.

Укрепление рубля должно произойти из-за снижения прогноза по росту ВВП США. Так, например, в Америке возможны одновременно и экономический спад, и инфляция.

Ухудшается ситуация и на американском фондовом рынке — отрицательную динамику демонстрируют промышленный индекс Dow Jones, индекс S&P 500, а также индекс высокотехнологичных компаний NASDA, — сказала Комарова.

Ранее сообщалось, что к моменту завершения торгов пятницы, 14 января, российский фондовый рынок рекордно упал. Ведущие индексы биржи обвалились до показателей весны 2021 года. Индекс МосБиржи опустился на 1,81%, достигнув 3608 пунктов, а индекс РТС снизился на 2,05%, до 1485,86 пункта, свидетельствуют данные Московской Биржи.