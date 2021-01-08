Эксперт спрогнозировал стремительный рост цен на авиабилеты

https://static.news.ru/photo/e4782046-5310-11eb-a757-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В феврале — марте 2021 года цены на авиабилеты будут низкими. Однако с апреля они резко вырастут. Об этом в разговоре с журналистами сообщил эксперт в области авиации Олег Пантелеев.

Он отметил, что стоимости билетов на самолёты падать уже просто некуда. А сложившийся к настоящему моменту уровень цен не обеспечивает рентабельность перевозок. Поэтому компании должны либо прекращать демпинг, либо сокращать издержки. Ресурсов для последнего варианта уже практически не осталось.

Пантелеев подчеркнул, что авиакомпании не смогут существовать долго при текущем положении. Ведь нельзя, как сказал специалист, просто так потерять пару сотен миллиардов рублей. Всё потерянное необходимо вернуть.

Конечно, до тех пор пока не начнутся банкротства авиакомпаний, предложение будет превышать спрос, и в феврале — марте (опять же, если не будет банкротств) мы можем увидеть низкие цены. Но с апреля будет рост, и, полагаю, рост стремительный, — цитирует эксперта РИА Новости.

В 2021 году, скорее всего, подорожает большинство продуктов питания, заявил NEWS.ru управляющий директор рейтингового агентства НКР («Национальные кредитные рейтинги») Дмитрий Орехов. В первую очередь это обусловлено ростом инфляции и изменением курса рубля. Также на рост цен на продовольствие влияют рост тарифов, налогов, акцизов.

По прогнозу эксперта, в новом году подорожает молоко и молочная продукция, мороженое и питьевая вода из-за введения обязательной маркировки. Подорожают также и макаронные изделия, поскольку они зависят от цены на продовольственную пшеницу, стоимость которой сильно выросла в последнее время.