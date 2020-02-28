https://static.news.ru/photo/b9486df0-5a4a-11ea-84b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рубль, как и большинство валют развивающихся рынков, стремительно слабеет с начала недели из-за вспышки коронавируса. Об этом NEWS.ru сообщил руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

По словам эксперта, российская национальная валюта начала сдавать позиции, когда стало понятно, что эпидемия COVID-19 не ограничивается Китаем, а карантинные мероприятия, ограничение транспортных потоков и остановка производств начнутся и в Евросоюзе.

В ситуации неопределённости стало очевидно, что всё это приведёт к падению промышленного производства в глобальном масштабе. Так что снижение курса рубля, как и нефтяных котировок — это начало мирового финансово-экономического кризиса, о котором предупреждали специалисты на протяжении последних нескольких лет, — рассказал Деев.

Согласно его прогнозу, в ближайшее время стоит ожидать падения котировок нефти, курса доллара выше 70 рублей и курс евро — выше 80 рублей.

Это тенденция всего 2020 года, так как мировая экономика по ряду ключевых показателей уходит в затяжное пике, — считает аналитик.

Ранее NEWS писал, что рынки акций, сырья и других активов обвалились в последнюю неделю февраля из-за распространения коронавируса COVID-19 в Италии, Японии и Южной Корее. Вторая волна эпидемии напугала инвесторов по всему миру, заявил главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. По мнению эксперта, появление очагов эпидемии в экономически развитых и густонаселённых странах и невозможность предсказать распространение вируса в будущем привело к панике на мировых рынках. Российская экономика ориентирована на экспорт в Европу, Китай и азиатские страны, поэтому мировые проблемы отразились на российской валюте и биржевых индексах — РТС и Московская биржа обвалились на 3,8–4,7%.