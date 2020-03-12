https://static.news.ru/photo/f7fd89b6-64e7-11ea-b50d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/ Global Look Press

Курс рубля может упасть до 100 единиц за доллар. Такой прогноз выдал эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин.

Он считает, что такое падение возможно в рамках острой фазы нефтяного кризиса, но вряд ли рубль надолго задержится на такой отметке. Этот сценарий возможен, если цена нефти упадёт до $15–20 за баррель, пишет РГ.

Но низкая стоимость вызовет увеличение спроса, а это вернёт котировки к более высоким значениям, курс доллара установится на уровне 66 рублей.

Но возможно развитие и оптимистичного сценария. Если члены ОПЕК+ договорятся о сокращении добычи, котировки нефти поднимутся до $40 за баррель, доллар опустится ниже 70 рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что два с половиной года потребуется курсу рубля, чтобы вернуться к отметке 61 руб. за доллар. Всё это время он будет следовать за динамикой нефти марки Brent.