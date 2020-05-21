Эксперт спрогнозировал новую нефтяную войну между РФ и Саудовской Аравией

https://static.news.ru/photo/ce5582cc-6af9-11ea-b67c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нефтяная ценовая война между Саудовской Аравией и Россией может возобновиться, как только стоимость нефти преодолеет отметку в 50 долларов за баррель. Об этом заявил эксперт S&P Global Ratings Александр Грязнов.

В настоящее время с учётом низких цен можно говорить о том, что не стоит ждать продолжения ценовой войны. Но когда цена вернётся к 50–55 долларам, исключать того, что борьба за рынки будет продолжаться, я бы не стал, — цитирует его РИА Новости.

По его словам, сейчас стороны взяли некую паузу. В условиях кризиса из-за пандемии коронавируса Москве и Эр-Рияду невыгодно продолжать войну.

Стоимость нефти Brent в начале торгов 9 марта 2020 года упала более чем на 30%, опустившись ниже $32 за баррель. Данный обвал стал вторым в истории после снижения 1991 года, вызванного военной операцией «Буря в пустыне» в Персидском заливе. Поводом для падения стал провал переговоров ОПЕК+. Россия отклонила предложение о допсокращении добычи на 1,5 млн баррелей в сутки, но несмотря на это, картель решил ввести новые меры поддержки.

Ранее NEWS.ru писал, что Москва и Эр-Рияд обсудили ситуацию на нефтяном рынке. Стороны отметили начало восстановления мировой экономики и спроса на нефть и оценили ослабление обеспокоенности по поводу ограничений мировых нефтехранилищ.