Эксперт спрогнозировал курс рубля после ухода от долларовых расчётов за газ

После того, как РФ перевела расчёты за поставки газа недружественным странам в рубли, российская валюта может укрепиться к доллару. Такой прогноз дал глава направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников, сообщает Pravda.Ru. По его словам, всё будет зависеть от спроса на голубое топливо.

Если будет продолжаться спрос на наш газ со стороны Европы в том же объеме, в котором он и был, то европейские партнёры, естественно, должны где-то находить рубли. С точки зрения рынка рост спроса на рубли — это поддержка его курса, — пояснил Масленников.

Эксперт добавил, что Евросоюз мог бы рассчитываться за газ теми рублями, которые Россия будет перечислять на погашение госдолга. По его мнению, импортёры ЕС будут с большим пониманием относиться к решению РФ расплачиваться по госдолгу именно в рублях, а это тоже фактор укрепления российской валюты.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страны-импортёры российского газа не должны соглашаться на требование Кремля проводить расчёты в рублях. Он также призвал разработать план по постепенному избавлению от российских газа и нефти, закрыть все порты для российских судов и отключить от SWIFT все российские банки.